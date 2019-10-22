شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محور صلاح سالم لمتابعة شفط تجمعات مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد واليقظة للتعامل مع مياه الأمطار.

وأكد المحافظ خلال تفقده لمحور صلاح سالم لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة ظهر اليوم أن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ أو تجمع مياه فى أى موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية ، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاً وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ إلى جانب هذه النقاط.

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بالاضافة إلى الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة أى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات من خلال أرقام 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.