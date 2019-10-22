شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب: الوعى جزء حاكم وهام فى نشر ثقافة نقص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الوعى جزء حاكم وهام فى نشر ثقافة مهمة تواجه العالم وهو نقص المياه، مضيفا:"لابد أن نعطى الوقت لثقافة الوعى لهذا العنصرط، مشيرا إلى أن ذلك ليس رفاهة فكرية وإنما ضرورة لنشر الإرشاد والترشيد فى المياه على كل المستويات" .

وأضاف راتب فى كلمته خلال الحلسة التى تم تنظيمها على هامش أسبوع القاهرة للمياه حول "دور وسائل الإعلام فى رفع الوعى العام من أجل الاستخدام الأمثل للمياه فى مصر"،: "الميديا آخذت شكل غريب فى عالمنا فكل شخص لديه موبايبل أصبح يملك وكالة أنباء كاملة، وفى المنزل يغوص الأطفال فى هذه الظروف التى لها ما لها وعليها ما عليها، فهناك حركة اتصالات كبيرة كل شخص يرسل ويستقبل وأصبحت قضية اليوتيوب والفيس بوك جزء من السلوك الإنسانى إذا هى قضية حياتية لابد أن نعترف بها".

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وأضاف راتب أن الغزو الآن ليس باحتلال الأراضى وإنما بغزو الفكر والتأثير فى المجتمعات وهو ما حدث فى الربيع العربى ورأينا الدواعش الذين هم أبعد ما يكونوا عن الدين، مؤكدا أن حركة الوعى فى الميديا المصرية وفى المساجد والكنائس والأسرة والثقافة لنعرف ما لنا وعلينا، وأن نتركه كما تركه لنا الآباء والأجداد .

وتابع: "قضية سد النهضة لا تشغلنى لأن نهر النيل من أنهار الجنة، فى الوقت الذى نتحدث فيه عن ملء السد يأتى الجواب من عند الله ويحدث فيضان العام الحالى الذى لم يحدث منذ 50 عاما"، مضيفا: "مصر وطن يستحق أن يعيش ويعود إلى الريادة".