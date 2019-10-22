شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية يعلن توفير 533 فرصة عمل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام محافظة الإسماعيلية عن توافر عدد 533 فرصة عمل للشباب للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهلات بالقطاع الخاص.

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وأوضحت دعاء على، مدير جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، أن هذه الفرص تشمل وظائف بشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق والتى تعلن عن احتياجها لعدد 5 مهندس أجهزة طبية وعدد 5 مهندسين كهرباء EMS- BMS و 5 فنى تبريد وتكييف اتشيليرت و5 فنى تكييف اتشكليرات و5 فنى مغاسل مركزية و5 فنى غلايات مركزية و5 فنى صيانة طلمبات و5 فنى مصاعد و5 فنى أجهزة طبية وعدد فنى مولدات كهربائية EMS- BMS و5 فنى وحدات تبريد وثلاجات وبنوك الدم و5 فنى مولدات ديزل ميكانيكى ديزل.

وأضافت أن شركة تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى أعلنت عن حاجتها لعدد 6 مهندسين زراعيين المرتب حسب الخبرة و5 فنى ميكانيكا وكهرباء براتب 2000 جنيه، السن من 22 إلى 35 سنة، عدد ساعات العمل 8 ساعات ويتوفر انتقالات وتأمين صحى واجتماعى.

وأشار إلى أن شركة تعمل فى مجال الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة (الاستثمار) تعلن عن احتياجها لعدد 400 عامل وعاملة إنتاج ملابس و12 عامل وعاملة خدمات السن من 18 وحتى 40 سنة والراتب من 1200 إلى 2000 جنيه عدد ساعات العمل بالشركة 8 ساعات ويتوفر انتقالات ووجبة غذائية، وتعلن أيضا شركة تعمل فى تصدير الخضروات بمدينة فايد عدد 50 عاملة تعبئة وتغليف السن من 16 الى 35 سنة وعدد ساعات العمل 8 ساعات والراتب 1200 إلى 1900 مع توفير انتقالات وتأمين صحى واجتماعى ولا يشترط المؤهل.