شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعادة إعمارها.. محافظ الشرقية يسلم ٥٠ منزلاً للأسر المستحقة بالحسينية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، 50 منزلاَ للأهالي المستحقين بقريتى البكارشة وكفر المسلمية التابعتين لمركز الحسينية، بواقع ٢٥ منزل بكل قرية بإجمالي تكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم، طبقاً للبرتوكول الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجًًا.

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وشملت خطة الإعمار، ترميم بعض المنازل، توصيل المياه، وشبكة الصرف الصحي الداخلي، وكذلك تركيب السيراميك، وأعمال الدهانات الداخلية والخارحية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن البسيط، وتوفّر له حياة كريمة.

وقال محمد كمال، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، إنه تم اختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها وإعمارها وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين، وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

فيما أشار أحمد ربيع، منسق صندوق «تحيا مصر» أن إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها وتأهيلها 50 منزل، شاملة رفع كفائتها وتجهيزها بالأثاث المنزلي، لتليق بالأهالي.

محافظ الشرقية يسلم المنازل بعد إعادة إعمارها

محافظ الشرقية يسلم المنازل بعد إعادة إعمارها

محافظ الشرقية يسلم المنازل بعد إعادة إعمارها