شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ الفريق أسامة ربيع يشيد ببطولة المجموعة 139 صاعقة أثناء حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، أبطال المجموعة 139 صاعقة برئاسة اللواء أحمد أسامة إبراهيم قائد المجموعة التي شاركت في موقعة الدبابات خلال حرب أكتوبر المجيدة.

تأتي الزيارة في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، وتهدف إلى التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة، والمشروعات القومية الواعدة بمنطقة القناة وسيناء، كما تجسد حرص الأبطال على استعادة الذكريات الخاصة بموقعة الدبابات التي جرت أحداثها في مدينة الإسماعيلية يوم 22 أكتوبر 1973 حيث نجح أبطال المجموعة في التصدي لقوات الإحتلال الإسرائيلي ومنعها من دخول المدينة ولا تزال آثار المعركة باقية حتى الآن بمنطقة أبوعطوة بالإسماعيلية.

في كلمته رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور في هيئة قناة السويس، وعبر عن سعادته وفخره بلقاء أبطال المجموعة 139الصاعقة، مثمناً ما قدمه جيل أكتوبر العظيم من ملاحم وبطولات في الوطنية والفداء لازلنا نعيش على إثرها حتى اليوم، قائلاً «لولاكم ما كنا نحيا اليوم بعزة وكرامة».

Advertisements

وشدد الفريق ربيع على أن منطقة القناة التي شهدت معارك التحرير والصمود فيما مضى، تخطو اليوم بخطوات غير مسبوقة لتحقيق التنمية المنشودة، بالإعتماد على بطولات وتضحيات أبنائها في كافة المجالات.

وأكد رئيس الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة جسد ملحمة وطنية توحدت فيها رؤية القيادة السياسية مع آمال وطموحات الشعب المصري للاستفادة من الموقع الفريد لقناة السويس وتحويلها إلى مركز حيوي لخدمة حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن القناة الجديدة نجحت في رفع كفاءة القناة وزيادة قدرتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة وهو ما نجني ثماره الآن بما تسجله حركة الملاحة بالقناة من تنامي في أعداد وحمولات السفن العابرة.

خلال الزيارة شاهد الوفد عرضاً تقديمياً عن تاريخ القناة، استعرض مراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء أحمد أسامة إبراهيم، عقب ذلك قام الوفد بزيارة موقع متحف الدبابات بمنطقة أبوعطوة، تلاها القيام بجولة بحرية في القناة الجديدة، ثم زيارة موقع أنفاق الإسماعيلية للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.