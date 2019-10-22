شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينفى تغيير اسم جامعة «زويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ما جاء في بعض وسائل الإعلام بشأن موافقة المجلس على مشروع قانون يحذف اسم العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل من جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

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وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء: «نُشر خطأ في بعض وسائل الإعلام أن المجلس وهو يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، قام بحذف اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل وهذا غير صحيح على الإطلاق»، مضيفًا أن الدكتور أحمد زويل قامة علمية ووطنية وسنظل نفخر به.

كما علق «عبدالعال» على وصف وسائل إعلام له بأنه محامى الحكومة، قائلا: أنا لا محامى الحكومة أو حاجة، بل أنا محامى المجلس لو قبل أن أكون محاميا له، وأيضًا محامى الشعب الممثل لنواب الشعب.

وأضاف أن البرلمان كان يحاول مساعدة الحكومة طوال السنوات الأربع الماضية لعلعها تجد الطريق الصحيح الوصول للأهداف، وتابع: «بقالنا 4 سنوات نحاول نصحح أخطاء الحكومة ونساندها، وتوقفنا عند التصحيح وجاء وقت المحاسبة».