شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم في الدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الاسلامية، غداً والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام لمدة يومين، حيث تتناول الاجتماعات دور إذاعات القرآن الكريم في نشر قيم الوسطية والتسامح، وتعقد الاجتماعات بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

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ويفتتح الجلسة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ويلقى كلمة تتضمن دور الوطنية للإعلام في نشر قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر والتصدي للمغالاة والتطرف.

وكان حسين زين قد وجه القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام بتسهيل وتوفير كافة الإجراءات والإمكانات اللازمة لعقد الاجتماعات بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو والقيام بالتغطية الإعلامية لها.

يشارك بالاجتماعات مؤسسات دينية مصرية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، كما يحضر الجلسة سالم ولد بوك، المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية، وغادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة باليونسكو.