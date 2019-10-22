شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء كامل تتحدث عن «صوت مصر» بعد اختيارها شريك بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خلق هوية وطنية إيجابية»، فكرة لمع وميضها بإحدى الليالي بعقل لمياء كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، لكن كيف بإمكانها تحقيق حلمها.

تمر أيام وأشهر، حتى تجد لمياء، صاحبة الـ 13 عامًا من الخبرات، ملامح الفكرة، لتحمل أوراقها وتنطلق بخطوات حقيقية وأكثر عملية نحو تأسيس قمة تحمل عنوان «صوت مصر»، أو «نارتف»، وتعني الحكاية أو الرسالة، حتى تصبح منصتها لتقديم النماذج الايجابية والشخصيات الناجحة، من مصر وخارجها، للمساهمة في إثراء فكر المواطن المصري، ودعمه على الامتثال بهؤلاء.

تلك المبادرة، التي تستعد «كامل» إلى إطلاق دورتها الرابعة، بين 3-6 نوفمبر المُقبل، بدأت في عام 2016، منذ شروع لمياء في رسم الملامح الأولية للفكرة، واضعة هدفها من الملتقى، وهو: «منصّة تبث الأمل بالقلوب، عبر تسليط الضوء على الحكايات الناجحة المصرية، واستقطاب الشخصيات البارزة بالعالم».

سرعان ما تطلق صاحبة الفكرة صافرة البداية، بالظهور الأول للمشروع الاجتماعي، في نفس عام طرح فكرتها بين موظفي شركتها، تاركة بصمتها صدى واسع، خلال قمتها الأولى بثوبها الأنيق، فتدفعها النتائج نحو تكرار فعلتها، بالأعوام القليلة التالية، وتتحوّل القمة من بادرة في عام 2016 إلى حدث سنوي.

«في 2017 بدأنا نتحدث عن الهوية الوطنية، عبر عدة محاور: السياسي والاقتصادي و السياحي والفني والإعلام.. تلك المحاور، التي يدرسها المتخصصين لتحديد شكل الدُولة وهويتها»، هو هدف لمياء، بالعام الثاني من ولادة المُبادرة، حسب كلماتها لـ«المصري اليوم»، بل سعت إلى إنجاحها أكثر، بالتركيز على الشراكات، مع المؤسسات الكبرى والحكومية، كما تعاونت مع السفارة الأمريكية والأمم المتحدة.

بالعام الثالث للقمة، 2018، جاءت جهود، عامين ماضيين، وستة أشهر من الاستعدادات بنتائجها الملموسة، وحصلت «كامل»، صاحبة ماجستير إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، على رعاية الحكومة للمُبادرة، ذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي والمتحدثين الرسميين بالحكومات.

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تناولت القمة التحولات الرقمية والشمول المالي في مصر، وعرض خلالها وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الإجراءات التي تقوم بها مصر في سبيل التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، كما تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لربط المصريين في الخارج بوطنهم.

وقادت تلك القمة إلى اختيار الجامعة العربية للمُبادرة، كشريك في الأسبوع العربي للتنمية المُستدامة، 2019، الذي يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنوفمبر المُقبل، في المقابل علّقت لمياء: «بتلك الطريقة تنطلق القمة من مصرية إلى عربية وإقليمية»، مُضيفة: «سيحضر القمة وزارة التخطيط، فهي المنوطة بالمشاركة في الحدث، والتمثيل عن الحكومة، مع حضور عدد من الوزراء والدكتور (محيي الدين) وفرزانا باد ويل خبيرة العلاقات العامة بجامعة أكسفورد..».

وتستعد لمياء إلى التركيز على أهداف التنمية المستدامة، هذا العام، والتي تشمل: الاهتمام بصحة الإنسان والتعليم وكبح الفقر والمياه النظيفة وخلق فرص العمل، في محاولة للاهتمام بمبادئ إنسانية ومُجتمعية جديدة، استكمالًا لخطتها السابقة بقممها، 2016-2018.

وعن أسباب دعمها مبادئ الاستدامة، قالت: «أهداف الاستدامة تمس كل شخص.. والأهداف الـ17 للاستدامة، التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2016، تمس الحياة العامة للمواطن، لذلك علينا كمجتمع وشركات تبني هذه الأهداف الـ17. ووعي المواطن بها يقدّم مزيد من الفرص، وطرق تحقيق طموحاته وأفكاره».

وبسؤالها عن خطواتها، عقب إتمام القمة الرابعة، وسبلها للتواصل مع المواطن، قالت: «الفترة القادمة نعمل على إطلاق قناة على اليوتيوب، لنشر كلمات المشاركين بالمبادرات 2016-2018، وكل مشاركة مدتها ثلث ساعة».

على الجانب الثاني، تؤمن «كامل» تمامًا بدور المواطن بالمجتمع، دون إغفالها أهمية الشباب، فنجلها أحد هؤلاء، لذا ركزت بالعام الثالث من المبادرة، أي 2018، على حضور الشباب، بمناشدتها للجامعات باختيارعدد من الطلاب للتواجد بالقمة، وحل أعداد من الشباب من بينهم ابنها الأكبر، الذي سجل دهشته، إذ قال لوالدته، على لسان «كامل»: «شوفت ناس ماكنتش متخيل أنهم في مصر»، وتفسر «كامل» كلمات نجلها: «السنة الماضية كان ابني في ثانوية عامة، وحضر لأول مرة منصة بهذا الشكل، والحقيقة بعد القمة نظرته لمصر ومستقبله اختلفوا».

في النهاية، تتمنى «كامل» بعث رسالة واضحة، إلى أجيال تراها المستقبل المصري، عبر محطات فكرتها بأعوامها الثلاثة، فقالت بختام كلماتها: «نحن نحتاج إلى منح الشباب مثال، حول ما يمكن الوصول إليه، فبإمكانه يومًا ما الوقوف على مسرح، ويقص تجربته، مانحًا الروشتة الصحيحة لإفادة الآخرين». فهي تجد الشباب مع الحكومات والمؤسسات، قادرون على تحقيق هدفها الصريح من مبادرتها «إظهار صورة مصر بشكل إيجابي»، وبطريقة آخرى «صنع البراندنج لمصر».