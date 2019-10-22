شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم» تعلن تطوير نظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية للعام 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقاء مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي إيذاننا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020 .

وأوضحت الهيئة أن اللقاء التدريبي يستمر على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعين المرحل التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني للتعليم رياض الأطفال، واليوم الثالث زيارات المتابعة للمدارس المعتمدة التي سوف تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة ويستهدف اللقاء تدريب المراجعين على النظام الإليكتروني الجديد الذي وضعته الهيئة والذي يساعد فريق الزيارة من التعامل مع الهيئة عن طريق تطبيق موبايل تستطيع فرق المراجعة من خلاله استلام ملفات المدارس والتعرف على المؤسسة المتقدمة وكتابة التقارير وارسال التقارير من خلاله ويُمكن النظام الهيئة من متابعة الفرق خلال أعمال المراجعة في المؤسسة بشكل أكثر احترافية ويستطيع فريق المراجعة التواصل مع الهيئة طول فترة الزيارة للمؤسسة بكل سهولة ومتابعة مستمرة.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، بأن رقمنة عملية المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية بأحدث النظم هو تطور ضروري وهام حيث يتوجه العالم كله الآن إلى إلغاء الورق والعمل الكترونيا خاصة مع انتشار التليفونات المحمولة الذكية ما سهل من انتشار التكنولوجيا ورقمنة الخدمات.

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وأضافت «عيد» بأن هذه النقلة النوعية في طريقة عمل فرق الزيارة الميدانية بالمؤسسات التعليمية يصب في مصلحة المؤسسات التعليمية حيث يسرع من عملية الزيارة وكتابة التقارير من ثم سرعة صدور قرارات اعتماد المؤسسات أو عدم اعتمادها.

وأوضحت «عيد» للفرق أثناء اللقاء التدريبي بأن دروهم الأساسي وضع يد المؤسسات على نقاط القوة والضعف في أدائها لتمكين المؤسسات من وضع خطط التحسين والتطوير وتغيير أداء الهيئة في الفترة القادمة إلى زيادة الدقة وعدم التهاون في مراقبة أداء المؤسسات المتقدمة لأن مرحلة التثقيف بمعايير جودة التعليم وصلت إلى حدود جيدة وتعرفت جميع المؤسسات التعليمية في مصر عليها، لذلك يجب أن تكون المرحلة القادمة مرحلة التقييم الجدي دون تهاون.

وأكدت، أنه لا تهاون في شرط الكثافة في المؤسسات التعليمية إلا في حدود محددة وهي أن تكون المؤسسة في نطاق منطقة بها كثافات سكنية كبيرة ورغم الكثافة حققت المؤسسة متسوى عالي من نتائج التعلم ووضعت حلول تعليمية وممارسات مبتكرة لتفادي الكثافات.

وقالت يوهانسن بأن خطة مصر 2030 تقول بأنه بحلول 2030 يكون معتمد 60% من مؤسسات التعليم قبل جامعي في مصر، وهذا معناه أننا نحتاج إلى زيادة تحفيز المؤسسات للاسراع بالتقدم للاعتماد من الهيئة وزيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد لنصل إلى 3000 مدرسة سنويا للوصول إلى أهداف خطة مصر 2030.