شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للسيول.. «الري» تُعلن حالة الطوارئ القصوى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة الوزارة لاستقبال الأمطار والسيول، عقب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة، لمجابهة الأمطار وضمان تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت.

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وشكّلت الوزارة غرف طوارئ في المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية، تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميًا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بأكثر من 72 ساعة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيًا.

قالت دكتور إيمان سيد، مدير عام الموارد المائية والمشرف العام على مركز التنبؤ بوزارة الري، إنه يوجد «وحدة الإنذار المبكر» بالسيول، والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية خاصة الأمطار، باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.

وأضافت «إيمان» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الوحدة تهدف لمساعدة متخذى القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المختلفة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المصاحبة لسقوط الأمطار وحدوث السيول، بتشغيل نماذج التنبؤ. على مصر وحوض نهر النيل وإصدار النشرات الفنية التي تصف حالة الطقس، خاصةً الأمطارعلى نهر النيل.