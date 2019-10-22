شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين العرب» تجتمع السبت بدعوة مصرية لرفض العدوان التركي على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة لانعقاد مكتب دائم استثنائي للاتحاد، تحت عنوان «لا للعدوان التركي على الأراضي السورية»، السبت المقبل، بفندق جراند نايل تاور، في تمام الحادية عشرة صباحا.

يشارك في المؤتمر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونقباء المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، والأمناء العامين المساعدين، ومجلس نقابة المحامين المصرية والنقابات الفرعية، كما وجهت الدعوة للسفراء العرب في مصر للمشاركة.

وكان «عاشور» أصدر بيانا يوم 10 أكتوبر الجاري، أعرب فيه عن استشعار نقابة المحامين المصرية، بل وكافة النقابات العربية واتحادهم، وجموع المحامين العرب، المهانة التي تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضي العربية السورية، واستباحت الشعب الأعزل في الشمال تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، وتحت تواطئ دولي مكشوف تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل وبعض الأنظمة الإسلامية حتى روسيا وإيران سكتوا عن الإدانة.