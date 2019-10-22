شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية»: الشريعة جعلت الانتفاع بالمياه حقًّا للجميع وحذرت من احتكاره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات مؤتمر وزارة الموارد المائية الذي نظمته، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة استضافة مصر هذا العام لمجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يتزامن هذا الحدث مع «أسبوع القاهرة الثاني للمياه».

وقال عياد، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن قضية المياه من أخطر القضايا خاصة على حياة الأمم والشعوب، في ظل ما يحدث على الساحة الإقليمية من أزمات وصراعات تؤثر على العلاقات الدولية ومن ثم على سياسات الدول، فإنه ينبغي النظر إليها بعناية واهتمام وبرؤى تحفظ حياة الشعوب واستقرارها خصوصًا أنها صارت تُستخدم كوسيلة ضغط في أماكن متعددة من العالم ولاسيما في الشرق الأوسط.

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وأضاف الأمين العام أن هذا المؤتمر من خلال عنايته بالماء من الأهمية بمكان؛ لأنه يبحث عن وسيلة جادة لحل التحديات الإقليمية والدولية في سبيل نهضة الأمة العربية والإسلامية، والعمل على تنميتها وتقدمها ورخائها، وهو بهذا يتوافق مع ما دعت إليه الرسالات السماوية وأكدت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأوضح أن المطلع على فلسفة الإسلام في نظرته إلى قضية الماء يجدها تتلخص في ارتباط النفس الإنسانية بوجود الماء، وأن الاعتداء عليه اعتداء على النفس البشرية، وأن الشريعة جعلت الانتفاع به حقا للجميع ومن ثم دعت إلى المشاركة فيه وحذرت من التسلط عليه أو احتكاره أو منعه، وفي الوقت ذاته أكدت الشريعة الإسلامية ورغبت فى أهمية المنفعة والتعاون خصوصًا مع الزائد على الحاجة.

وأشار «عياد» إلى أن شيخ الأزهر أكد عدة مرات على ضرورة السير وفق المنهج الإسلامي المستقيم في الحفاظ على الماء، وأن الخلل يعود إلى السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه.

وأكد الأمين العام أن الأزهر الشريف يبذل جهودًا عديدة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، للتوعية بترشيد المياه والحفاظ على النيل، حيث وقّع الأزهر الشريف بروتوكول تعاون مع وزارة الري لنشر التوعية الدينية للحفاظ على مياه النيل، كما وجّه الإمام الأكبر بتسيير قوافل توعوية إلى مختلف المحافظات، وتكليف وعاظ الأزهر بعقد دروس علمية وتنظيم ندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات الوطنية والمجتمعية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي أطلقها المجمع في جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية للتوعية بقضية الأمن المائي.