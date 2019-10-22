شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: بعض المساعدين بالوزارات يمثلون «الدولة العميقة» وهم من «يُكتِّفون» الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بما وصفه بـ «نظرة ميسرة» لمحافظات الصعيد، قائلا: «جميع نواب الصعيد يحملونني المسؤولية باعتباري نائباً عن شمال وجنوب ووسط الصعيد، وقد تكلمت كثيراً، ويبدو أن الصعيد سقط من أولويات الحكومة».

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لرد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب، وقد انتقد نواب الصعيد استمرار أزمة الصرف الصحي والمياه في محافظاتهم.

وأوضح «عبدالعال»، أن الكثير يتحدثون عن الهجرة من الصعيد للقاهرة، مؤكداً أن وقف هذه الهجرة يكون بتطوير الصعيد، وقال: «لا ينكر كل أبناء الصعيد اهتمام الرئيس السيسي بالصعيد، فهو أول رئيس جمهورية في مصر يزور كل محافظات الصعيد أسوان والاقصر والمنيا وبنى سويف، فلم يحدث قبل ذلك إلا بزيارة عبدالناصر لأسوان، كما كان السادات يقضي فصل الشتاء في أسوان، لكنه (الرئيس السيسي) الوحيد اللي زار قنا وذهب إلى المراشدة، وتجول في أسيوط وسوهاج».

وأضاف «عبدالعال» أن بعض وزراء الحكومة مكبلون بالروتين، وبعض المساعدين في الوزارات يمثلون الدولة العميقة، وهم من «يكتّفون» الوزير ويخيفونه باللائحة تارة والقانون تارة أخرى، وبالتالي يقف الوزير ولا يجرؤ على اتخاذ خطوة للأمام، على عكس الرئيس السيسي «صاحب خطوة سريعة وقفزات لتحقيق التنمية في البلاد».