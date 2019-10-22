شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 10 ملايين رسالة SMS للتوعية ببرنامج الأسر البديلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فيكتوري لينك، وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة، ووقع عن الطرف الأول د. نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي وعن الطرف الثاني أنجى الصبان المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك.

وأكدت «والي» أن الهدف من توقيع البروتوكول رفع وعي المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، وهذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث إن الأسرة هي البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.

Advertisements

وأضافت «والي» أن الوزارة شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة، والتي يرأسها قاضي من مجلس الدولة، وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدني وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وقد نجحت في إلحاق 11 ألفا و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.

وصرحت «والي» بأن الطرفين اتفقا على أن توفر الشركة 10 ملايين SMS على مدار عامين تُستخدم للتواصل مع الجمهور المستهدف، على أن تتولى الوزارة توفير محتوى الرسائل المطلوب استخدامها للتوعية عن برنامج الأسر البديلة.

وقالت إنجى الصبان، المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك، إن شركة فيكتوري لينك تعمل على تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة وتشمل خدماتها القيام بإعلانات المحمول ورسائل المحمول التفاعلية وتطوير تطبيقات المواقع الإلكترونية.

وذكرت الصبان أن الشركة حريصة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى في كل المجالات، فقد سبق أن تعاونا في برنامج فرصة، واليوم نسخر إمكانات الشركة على مدار العامين القادمين لخدمة نشر الوعى بمفهوم الأسر البديلة من خلال إرسال 10 ملايين رسالة نصية تقوم الوزارة بتصميم المحتوى واختيار الجمهور المستهدف.

وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فيكتورى لينك