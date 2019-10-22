شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب» توافق على تعديلات «هيئة الشرطة»: «مزايا تأمينية للعاملين بالداخلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

Advertisements

وقال كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن مشروع القانون تضمن مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ويأتي التعديل ليتماشى مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتوفير المزايا التأمينية للعاملين بوزارة الداخلية.

وأضاف «عامر» أن مشروع القانون يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي، خاصة للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدي لمن يخرج على المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في حضور مندوبي وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وسيتم إعداد التقرير حوله تمهيداً للعرض على المجلس.