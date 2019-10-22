شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 342 ألفًا و288 متقدمًا على البوابة الإلكترونية لوظائف المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد المتقدمين للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بلغ حتى الآن 342288 متقدم، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية، الأربعاء الموافق 9 أكتوبر.

وتعمل البوابة الإلكترونية على فحص مستندات عدد 167216 خريج، وعدد 208 طالب في مرحلة التخرج حاليًا قد أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح الثلاثاء، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 2436 طلبا، بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 245176 من إجمالي عدد المتقدمين، وعدد الذكور المسجلين 97113، وبلغت عدد الطلاب المسجلين بياناتهم 1265 طالب في مرحلة التخرج.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.