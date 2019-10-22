شكرا لقرائتكم خبر عن الفرحة تعم شرم الشيخ لعودة السياحة الإنجليزية.. وخبراء: «بشرة خير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عمت الفرحة مدينة شرم الشيخ بعد قرار بريطانيا برفع حظر الطيران عنها بعد منع دام قرابة السنوات الأربع، ووصف العاملين بالسياحة القرار بأنه بداية بشرة خير لعودة السياحة الروسيه أيضا.

وطالب خبراء بالسياحة بالاستعداد لعودة السياح الإنجليز بتدريب العاملين والقضاء على الظواهر السلبية وتضارب الاسعار، حيث قال هشام محيى، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، إن النقابة طالبت بعودة المرشدين السياحيين الذين يتحدثون الإنجليزية، مشيرًا إلى أنه لابد من تدريب العمالة في الفنادق والمنتجعات السياحية لأن السائح الإنجليزي متميز وثري ويفضل الخدمات الأفضل والأعلى.

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من جهتها، ذكرت شرين الهوارى، مديرة بأحد منتجعات شرم الشيخ، أن السوق الإنجليزية أساسياً في شرم الشيخ بعد السوق الروسية ولم يعوض غيابها الأسواق الأخرى، مشيرة إلى أن رفع حظر الطيران نتيجة إجراءات عالية جدا قامت بها مصر تحقق الأمن في المطارات والمناطق السياحية.

فيما لفت أحمد غباشى، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، إلى أنه بعد عودة السياحة الإنجليزية سوف تفتح الفنادق التي أغلقت عقب سقوط الطائرة الروسية وسوف تعود أيضا الشركات والتوكيلات العالمية لشرم الشيخ، سواء محال أو مطاعم وشركات سياحية.

من جهته، قال أيمن المحمدى، مدير منتجع سياحى بشرم الشيخ، إنه لابد من توفير طيران شارتر لنقل السياح الإنجليز بشكل كبير، علاوة على تدريب العمالة، مشيرًا إلى أن بريطانيا رفعت الحظر لأنها لم تستطع أن تجد بديلا أفضل من شرم الشيخ.

فيما طالب عصام عادل، خبير سياحى بشرم الشيخ، بفتح معهد لتدريب العاملين، محذرا من ضرورة الاستعداد الأمثل وتحسين الخدمات، حيث إن السياح الإنجليز يفضلون الخدمات الممتازة مع ضرورة القضاء على الظواهر السلبية مثل «الخرتجيه».