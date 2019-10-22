شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون» لشركات السياحة بعد استئناف بريطانيا رحلات شرم الشيخ: «لا تحرقوا الأسعار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، بقرار بريطانيا بعودة رحلات الطيران البريطانية والسياحة الإنجليزية إلى مدينة شرم الشيخ من جديد.

وقال «عبداللطيف»، في تصريحات له، الثلاثاء، إن هذا القرار بمثابة رسالة قوية للعالم كله بأمن وأمان مصر، وعشق الإنجليز للسياحة المصرية.

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ورأى أن «القرار يعطينا فرصة قوية لأن نكون على أرض صلبة خلال مشاركتنا في بورصة لندن السياحية».

ولفت إلى أهمية إعداد برامج سياحية مناسبة للسوق الإنجليزي خاصة في ظل مشاركة ١٨٠ دولة في البورصة»، مشيرًا إلى ضرورة إعداد حملة تسويقية ودعائية كبيرة في السوق الإنجليزي لاستقطاب السياح لزيارة مصر مع إعداد برامج سياحية قوية تلبي احتياجات السائح الإنجليزي.

وشدد على ضرورة إعداد برامج سياحية بدون حرق أسعار كما يحدث الآنمن قبل بعض منظمي الرحلات والفنادق.