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مكتب شكاوى القومى للمرأة يبحث تقديم خدمات الحماية للمرأة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى الرابع لهذا العام بعنوان "الاجتماع التشاورى حول دور أعضاء شبكة المحامين المتطوعين فى تقديم خدمات الحماية و المناصرة للمرأة المصرية"، بحضور  أمل عبد المنعم مديرة المكتب، وأعضاء شبكة المحامين المتطوعين.

وشهد اللقاء عرض خطة المكتب المتعلقة بتعزيز القدرات المهارية والفنية للمحامين المتطوعين باعتبارهم أحد أهم جهات الإحالة التي تميز عمل مكتب شكاوى المرأة، كما تناول الاجتماع عرض أهم الإشكاليات والتحديات التى تعوق أداء المحامى المتطوع وسبل التغلب عليها>

وخصص اللقاء  جلسة لتلقى مقترحات المحامين المتطوعين فى كافة النواحى ذات الصلة ومنها الإجراءات التنظيمية للعمل الداخلى وما يجب اتخاذه من تدابير نحو الإسراع في حصول المرأة علي حقوقها المكفولة لها بمقتضي الدستور والتشريعات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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