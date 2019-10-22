شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب شكاوى القومى للمرأة يبحث تقديم خدمات الحماية للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى الرابع لهذا العام بعنوان "الاجتماع التشاورى حول دور أعضاء شبكة المحامين المتطوعين فى تقديم خدمات الحماية و المناصرة للمرأة المصرية"، بحضور أمل عبد المنعم مديرة المكتب، وأعضاء شبكة المحامين المتطوعين.

وشهد اللقاء عرض خطة المكتب المتعلقة بتعزيز القدرات المهارية والفنية للمحامين المتطوعين باعتبارهم أحد أهم جهات الإحالة التي تميز عمل مكتب شكاوى المرأة، كما تناول الاجتماع عرض أهم الإشكاليات والتحديات التى تعوق أداء المحامى المتطوع وسبل التغلب عليها>

وخصص اللقاء جلسة لتلقى مقترحات المحامين المتطوعين فى كافة النواحى ذات الصلة ومنها الإجراءات التنظيمية للعمل الداخلى وما يجب اتخاذه من تدابير نحو الإسراع في حصول المرأة علي حقوقها المكفولة لها بمقتضي الدستور والتشريعات.