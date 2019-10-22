شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لـ"التأتأة".. أنا أتلعثم لكننى لست غبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم 22 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للتوعية من التأتأة، حيث تنظم المنظمات الأممية والهيئات المعنية فعاليات للتوعية بكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكلام واضطراب النطق المعروف بالتأتأة، والذى يعرف كذلك باسم التلعثم. ”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية أبرز معلومات عن اليوم العالمى للتوعية بمشكلة التأتأة: التأتأة أو التلعثم هو اضطراب كلامى حيث يتعطل تدفق الكلام بواسطة التكرارات اللاإرادية أو إطالة فى الأصوات أو فى المقاطع الصوتية أو فى الكلمات أو فى العبارات . بدأ الاحتفال باليوم العالمى منذ عام 1998 من قبل منظمات مختصة فى اضطرابات الطلاقة من أمريكا وأوروبا ولاحقًا من مختلف أنحاء العالم فى عام 2009 تم استخدام شريط الاحتفال لأول مرة، ذو اللون أخضر البحر أو الأخضر المزرق لإظهار العلاقة بين "السلام" و "الحرية " من أهداف الاحتفال نشر الوعى فى المجتمع عن اضطرابات الطلاقة من خلال المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات فى المدارس وأماكن مختلفة وتوزيع المنشورات عن مفهوم التأتأة يشارك فى الفعاليات كل من الذين يعانون من التأتأة والأخصائيين المعالجين والعائلات وكل من يهتم بهذا الموضوع . وتستمر فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتأتأة بدءًا من 1 أكتوبر إلى 22 أكتوبر من كل عام فى كل عام يتم تداول شعارات مختلفة عن مشكلة التأتأة مثل " أنا أتلعثم لكنى لست غبيًا"، و"أنا أكرر كلامى لأن كلامى مهم"، و" دعنى أقرأ كبقية زملائى فى الفصل " ”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية أبرز معلومات عن اليوم العالمى للتوعية بمشكلة التأتأة:

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