البابا تواضروس يجرى فحوصات طبية ويزور طبيبه فى النمسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل البابا تواضروس، والوفد المرافق له إلى العاصمة النمساوية فيينا، أمس، وبدأ البطريرك اليوم الثلاثاء الاطمئنان على حالته الصحية حيث زار مركز طبى ليجرى فحوصات بشأن عموده الفقرى الذى سبق وأجرى فيه جراحة العام قبل الماضى، وفقا لما أكدته مصادر كنسية.

كان البابا تواضروس قد غادر مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس أمس مع الوفد المرافق له متوجهًا إلى النمسا. Advertisements وودع قداسة البابا بالمطار السفير المصرى بباريس إيهاب بدوى والسفير جون كريستوف بوسيل مسؤول الأديان بوزارة الخارجية الفرنسية، ومن أحبار الكنيسة صاحبى النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا. ويرافق قداسة البابا فى جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا والتى بلغت يومها الثالث عشر اليوم، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق الشماس الخاص لقداسة البابا.

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