شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يجتمع مع رئيس المجلس العالمى للمياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الموارد المائية والري مع البوفيسور لوى فاشون، رئيس المجلس العالمى للمياه على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثانى للمياه المنعقد فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر قبيل الجلسة الافتتاحية لمجلس المحافظين بالمجلس العالمى للمياه.

تناول اللقاء إشادة رئيس المجلس العالمى للمياه بلقاء رئيس الجمهورية بالوزراء ورؤساء الوفود المشاركة فى فعاليات الأسبوع والموقف الراهن لمفاوصات سد النهضة ومجهودات مصر على صعيد الترشيد ومحطات التحلية والخبرة المصرية فى هذا المجال.

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ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنوياً بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويهدف الأسبوع بشكل عـام إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولـة لمواجهة تلــك التحديات، بالإضافـة أى، تحديد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.