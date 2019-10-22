شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل تدعو السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة السيدات إلى إجراء الفحص الشامل للكشف عن سرطان الثدى بالمجان فى الوحدات الصحية مؤكده أن الكشف المبكر يساهم فى ارتفاع نسب الشفاء من المرض.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إن الدولة وفرت فرق طبية مدربة على الكشف المبكر عن أورام الثدى وتوفير العلاج لها بالمجان من خلال مراكز علاج الأورام المختلفة بالجمهورية لافته إلى أن الدولة وفرت أيضا مراكز لأجراء الفحوص المعملية بالمجان.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل أنه يجب فحص الثدى كل 6 أشهر والاطمئنان بعدم وجود أي تحولات فى حجم وشكل الثدي مشيرة إلى أن يجب الابتعاد عن الهرمونات التعويضية التى يتم أخذها بدون داعى، لأنها تسبب سرطان الثدى.

وتابعت : يجب الحذر عند تناول منشطات التبويض أو الأدوية المحتوية على الهرمونات، لأنها عامل خطر هام للإصابة بسرطان الثدى، وعدم تناول حبوب منع الحمل طول العمر، حيث يجب التبادل بينها مع اللولب، لأن تناولها لسنوات طويلة يؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى لاحتوائها على هرمونات.