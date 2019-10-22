شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة دولية: 700 قمر صناعى تلاحظ كوكب الأرض وتوفر بيانات دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أستاذة هندسة المياه بجامعة بروكسل، إليجا سلفادور، إنه يوجد نحو 700 قمر صناعى تلاحظ كوكب الأرض، وتوفر بيانات دقيقة، و17% من الوثائق والدراسات الخاصة بالمياه مصدرها بيانات الاستشعار عن بعد.

وأضافت، خلال فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة للمياه، أننا اليوم بحاجة لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في تحسين نوعية المياه.

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واستعرض الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس إدارة الاتصال والمعلومات بوزارة الموارد المائية والري، أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة المياه، ومنها تطبيق عبر الهاتف المحمول.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنوياً بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويهدف الأسبوع بشكل عـام إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولـة لمواجهة تلــك التحديات، بالإضافـة أى، تحديد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.