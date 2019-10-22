فيديو.. مواطن يناشد "حماية المستهلك" التدخل لإصلاح عيوب صناعة بسيارته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحة "خليها تصدي" فيديو جديد يرصد وجود عيوب كثيرة في إحدى السيارات المنسوبة لشركة كبيرة "غبور" تعمل في السوق المصرى، مع رفض الشركة تصليحها، كما يردد صاحب السيارة فى الفيديو.
صاحب السيارة ناشد جهاز حماية المستهلك في الفيديو بالتدخل لحمايته هو أمثاله من المواطنين من الشركة المنتجة بعد تعرضهم لأضرار مادية كبيرة بسبب العيوب الموجودة بالسيارة.
وظهر المواطن في الفيديو وهو يتحاور مع أحد مسئولي إحدى الورش التابعة للشركة المنتجة في حوار حاد، حول المشكلة بسيارته الخاصة، ومحاولة العامل بالورشة إسكاته، دون جدوى.
وكان حملة "خليها تصدى" حذرت من وجود العديد من العيوب في السيارات المنتجة من الشركة المذكورة في الفيديو، وطلبت من المواطنين عدم شراء هذه السيارات.
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