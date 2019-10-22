عميد معهد الآباء الدومنيكان: تنظيم داعش يقدم فهمًا مغلوطًا عن الإسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جون نيكولا دوريل عميد معهد الآباء الدومنيكان بالقاهرة، إن هناك اتفاقيات تعاون بين المعهد ومشيخة الأزهر فى أمور تتعلق بالمناهج، مؤكدا أن تنظيم داعش يقدم فهمًا مغلوطًا عن الإسلام.

واضاف خلال كلمته بالمنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب .. نحو تعاون مشترك"، الذى تنظمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر،: لابد أن نواجه الإرهاب بالنصوص الدينية وشرحها لأن التنظيمات المتطرفة تستغل النصوص الدينية لتشويه الدين"، مشددا على ضرورة عمل دراسة جادة للنصوص الدينية نفسها، مضيفا: "نحن ساعون لمساعدة الطلاب للوصول إلى النصوص الإسلامية عن طريق اللغات الأجنبية". يأتى المنتدى فى إطار حرص المنظمة على عقد اتفاقيات وخطة عمل مشتركة بين المؤسسات المختلفة دعماً لجهود الدولة الرامية لمكافحة الإرهاب، وتمهيداً لعقد مؤتمر عالمى يجمع بين كافة الطوائف والمؤسسات الدينية والمدنية.

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