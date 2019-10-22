شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رفع 220 طن مخلفات وقمامة متراكمة بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات على قطاع هضبة الأهرام يومياً لإعادة الانضباط واستعادة الطبيعة السكنية للقطاع والتى تحظر وجود أى أنشطة تجارية داخلها، مثل المقاهى والمحال، نظراً لوجود مناطق خدمية محددة مسبقاً.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتعاون مع حى الهرم دفعت بـ 15 معدة نظافة متنوعة لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة داخل القطاع حيث تم رفع 220 طن مخلفات، تقريبا، على مدار يومين من مناطق 21 ج و 10ج جاردينيا و 189 ل وشارع الضغط وعدد من الشوارع الحيوية الأخرى مؤكداً على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بالقطاع بالكامل.

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وأضاف راشد فى تصريحات له أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى سكان حدائق الأهرام والخاصة بوجود اشغالات للمحلات والمقاهى ومخالفات بناء وتراكم لمخلفات القمامة فى ظل تقاعس الشركات المكلفة للنظافة بذلك وقد تم التعامل الفورى مع تلك المشكلات بتوجيه الحملات لضبط القطاع مؤكداً علي استمرارها للوصول للمستوي المأمول من المواطنين.