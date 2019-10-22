شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستهل نشاطه فى سوتشى بلقاء رئيس شركة "جاز" الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطه فى مدينة سوتشى الروسية، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاء مع رئيس شركة "جاز" الروسية المتخصصة فى مجال صناعة وسائل النقل والمركبات. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم خلال اللقاء مجالات التعاون بين مصر والشركة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تلك الشركة من بين الشركات الكبرى فى روسيا والتى لها باع كبير فى الأسواق الروسية.

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