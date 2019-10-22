شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة اقتحام مجموعة من الفنانين اللبنانيين مقر مبنى تلفزيون لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة الجديد اللبنانية، مقطع فيديو لاقتحام فنانين لبنانيين مقر التلفزيون اللبنانى، مؤكدين أنه تغيب عن تغطية حدث تاريخى وهى التظاهرات الحاشد التى تشهدها لبنان احتجاجا على التدهور الاقتصادى والمعيشى لليوم السادس على التوالى.

واقتحم عدد من الفانيين اللبنانيين تلفزيون لبنان محتجين على عدم نقل التلفزيون الوطنى وقائع التظاهرات والاحتجاجات.

وقال الفنان بديع أبو شقرا من داخل مبنى تلفزيون لبنان: "حدث تاريخى كل العالم عم يحكى فيه مش مقبول التلفزيون الوطنى ما يكون عم بغطيّ هيك حدث ونحن اليوم ممنوعين من التعبير عن رأينا داخل التلفزيون الوطنى".

وأضاف أبو شقرا: "الموظفين مقموعين وممنوعين من تأدية واجبهم، أنا مراسل وأنا رح انقل الوقائع".

من جهته، استنكر الممثل وسام حنا إقالة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان مضيفاً: "أقالوا سليمان وحطّوا شخص معروف انتمائه السياسى”، مضيفاً: “اليوم أول نهار التلفزيون بينقل جزء من الوقائع ولكن عم يستضيف عالم موالية للسلطة".

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وقال الممثل عبدو شاهين: "مش جايين نحتلّ نحنا جاينن نقول إنو التلفزيون للبنان"، بينما أكدت الممثلة انجو ريحان: "مش معقول تلفزيون الدولة مش عم بغطى مليون شخص بالشارع".

فيما شدد الممثل جنيد زين الدين على أن التلفزيون غائب والكل عم بشدّ صوب السلطة مش المواطن، وأجمع الفنانون على ضرورة محاسبة الجراح مطالبين إياه بالتوضيح لتغييبه التلفزيون الوطنى عن أهم حدث وطني تاريخى.

ودخل مبنى تلفزيون لبنان الفنانون، بديع ابو شقرا، انجو ريحان، فادى سمرا، وسام حنا، عبدو شاهين، مازن كيوان، جنيد زين الدين، ايلي حبيب.

من جهتها، أشارت الإعلامية ندى صليبا بأن الإعلاميين فى تلفزيون لبنان تمنّوا على وزير الإعلام تغطية الاحتجاجات إلا أنه رفض.