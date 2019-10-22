شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: لم نغير اسم جامعة زويل أو حذف اسم العالم الجليل منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تغيير اسم جامعة زويل وحذف اسم العالم الجليل من اسم الجامعة.
وقال عبد العال:"بعض وسائل الإعلام نقلت خطأ أن المجلس وافق على حذف اسم العالم الجليل أحمد زويل خلال مناقشته تعديل القانون رقم 161 بإنشاء مدينة زويل".
وأضاف رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم: "هذا غير صحيح"، مضيفا أن الاسم الذى وافق عليه المجلس هو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدلا من الاقتراح الذى كان مقدما وهو مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف عبد العال، أحمد زويل رجل عظيم وكان قامة علمية ووطنية وسنظل نفخر به.
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