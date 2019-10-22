شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: 864 طفلا منهم 149 رضيعا يقبعون فى سجون تركيا بسبب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية أنه يقبع داخل السجون التركية 864 طفلا أعمارهم أقل من 6 سنوات محتجزون مع أمهاتهم داخل السجون التركية نتيجة لحملة الاعتقالات التى نفذتها الحكومة ضد أبناء حركة الخدمة منهم 149 طفلا رضيعا لم يتجاوزوا السنة من عمرهم.

Advertisements

وقالت المنظمة، إن حملة الاعتقالات التى شنتها الحكومة التركية بعد الانقلاب الفاشل على أردوغان هى الأكبر فى تاريخ تركيا، لافتة إلى أن هناك 149 طفلا محتجزين داخل السجون التركية دون سن العام الواحد و140 طفلا لديهم عاما واحدا و124 طفلا لديهم عامان و117 طفلا فى عمر 3 سنوات و77 آخرين فى عمر 4 سنوات و44 فى عمر 5 سنوات و6 أطفال فى عمر 6 سنوات هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الأطفال لم يتم تحديد عمرهم.

وأشارت المنظمة، إلى أن أردوغان يمارس قمعا ضد النساء والأطفال على حد سواء وهناك آلاف النساء اللاتى يقبعن داخل السجون التركية بسبب ممارسات رئيس تركيا.