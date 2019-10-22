شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول السيسى إلي "سوتشى" لرئاسة القمة الأفريقية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، وذلك لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين.

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ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسى والرئيس الروسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الأفريقية، إلى جانب مشاركته فى إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وتتضمن القمة الأفريقية الروسية، التى هى الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، يهدف إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.