شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى مشيدا بتغطية الخليج 365 لفضائح قنوات الإخوان: جننت محمد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الإعلامى الإماراتى، إبراهيم بهزاد، من الإخوانى الهارب محمد ناصر، مشيدا بتغطية صحيفة الخليج 365 لفضائح قنوات الإخوان، ومشيرا فى ذات الوقت أن الجريدة تمكنت من هزيمة هؤلاء المذيعين الإخوان.

وسخر الإعلامى الإماراتى، من الإخوانى محمد ناصر، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "الخليج 365 اللى يتجنن منه الإخونجى محمد ناصر".

كما سخر إبراهيم بهزاد، من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قئلا :"أردوغان منزعج يا إخوان.. الرجاء التزام الصمت يا قناة الجزيرة و على قطر إخبار شريفتها – إيران - بذلك أو التوسط بين حلفائها".