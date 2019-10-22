إندبندنت: توقعات بإعلان السيسى وبوتين عودة الرحلات الجوية الروسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن تقارير تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين استنئاف الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ خلال اليومين المقبلين.
الاندبندنت
ويزور الرئيس السيسى روسيا حاليا لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت منذ قليل رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية البريطانية من وإلى شرم الشيخ بعد أربع سنوات.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطانى السبق ديفيد كاميرون كان ينوى رفع القيود التى فرضت بعد سقوط طائرة روسية فى شرم الشيخ، وذلك فى سبتمبر 2016، إلا أنه استقال قبل هذا الموعد.
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