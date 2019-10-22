صور.. رئيس البرلمان: "مساعدون فى الحكومة يمثلون الدولة العميقة.. وبيخوفوا الوزراء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن خطى الرئيس السيسى سريعة للغاية، ولكن بعض وزراء الحكومة مكُبلين بالروتين، متابعًا: "بعض المساعدين فى بعض الوزرات يمثلون الدولة العميقة، وبيكتفوا الوزير، وبيخوفوه باللوائح".
جاء ذلك تعقيبًا منه على ما استنكره النواب من تهميش الصعيد فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحى، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، موجههًا الحديث له: "أرجو نظرة ميسرة من الحكومة إلى الصعيد".
وقال النائب سيد أبو بردعة، أن الحكومة أعطت الكثير من الوعود بدون تنفيذ، وأنه لا يوجد نائب فى البرلمان، إلا وتكلم عن أزمة الصرف الصحى، متابعًا: "الوزير مجتهد ولكن توجد تحت الرماد نار داخل الوزارة، هناك بيوت ستتحول إلى مقابر لأهلها، الهيئة القومية للصرف الصحى تتقاعس بشكل غير عادى".
وتابع النائب: "فيه قرية فى المنيا فيها محطة رئيسية وفرنا الأرض بالمشاركة المجتمعية، ومحدش مستجيب باستكمال التنفيذ من الحكومة"، مطالبًا الحكومة بمزيد من الاهتمام بالمنيا.
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