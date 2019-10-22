شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: مواجهة نظام إيران تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، إن جميع الدول تتقاسم العبء من أجل تحقيق السلام العالمى، موضحا أنه زار العديد من دول العالم من أجل تحقيق السلام من خلال مشاركة جميع الأطراف.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفى له بالولايات المتحدة، أن التعامل مع إيران أصبح مختلفا بعد الهجوم على المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن مواجهة النظام الإيرانى يجتاج إلى تكاتف المجتمع الدولى.