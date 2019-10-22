شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على أماكن متفرقة بالقاهرة والجيزة والأرصاد :طقس غير مستقر حتى الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وبعض المحافظات سقوط أمطار على أنحاء متفرقة، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد بدء من اليوم ومتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار على مدار الـ 5 أيام المقبلة، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺣﺎر على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻘﻞ الرؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ الشمالية، ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺟﻨﻮﺑﺎ ﻋﻠى مدينتى ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورعدية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.





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