سياحة الوفد: التعاون مع شركة طيران عالمية خطوة هامة لإنعاش السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشادت أمل رمزي، رئيس اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد، بلقاء وزارة السياحة مع مسئولي شركة Easy Jet Airliners، والتي تعد واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية، وذلك في إطار بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال الشركة.

وقالت رمزي، في بيان، اليوم، إن اللجوء إلى شركات الطيران الكبرى على مستوى العالم تعد خطوة هامة جدًا وإيجابية من جانب وزارة السياحة والتي من شأنها الترويج للسياحة المصرية وزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر.

وأوضحت رئيس سياحة الوفد، أن تأكيد مسئولي الشركة رغبتهم في زيادة حجم أعمالهم في السوق المصري بداية من موسم الشتاء المقبل، من شأنه المساهمة في زيادة حركة الطيران من مختلف الأسواق السياحية العالمية وإنعاش سوق السياحة المصري.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة المصرية أنجزت الكثير من الإصلاحات الهيكلية لتطوير قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن برنامج كامل أطلقته الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضي، من أجل إصلاح وهيكلة قطاع السياحة.​