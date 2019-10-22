اجتماع ثلاثي لمناقشة مبادئ المياه المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة المصغرة حول المبادئ الاسترشادية للتعاون في مجال المياه المشتركة بين الدول العربية عل هامش اجتماعات اليوم الثالث لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه. ويشارك في الاجتماع تمثيل حكومي رفيع المستوى من ثلاث دول ( مصر، المملكة العربية السعودية والسودان). ويناقش الاجتماع المبادىء الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية بشأن المياه المشتركة. ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بتوصية متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه وتدعمه الإسكوا.

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