الباليه المصري يبهر الجمهور الصربي في بلجراد ونوفي ساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهدت الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عرض فرفة بالية أوبرا القاهرة، على المسرح الوطني بمدينتي بلجراد ونوفي ساد، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض بلجراد الدولي للكتاب، في دورته ٦٤.

وحسب بيان اليوم، قالت عبد الدايم إن القوى الناعمة بمختلف صورها تعد إحدى وسائل التقارب بين الشعوب وتعمل على فتح قنوات للتواصل بين الامم بما تحمله من قيم نبيلة ومبادئ سامية.

وأضافت: "الفنون والثقافة من أهم سفراء التعبير عن الصورة الحضارية لمصر أمام العالم، ودورهما مؤثر في تنمية الأوطان من خلال بناء المجتمعات وتشكيل وعي أبنائها".

وأظهرت الفرقة براعتها وقدرتها الفنية، بعدما نجحت في رسم صورة حضارية جديدة عن الثقافة المصرية، وأكدت أن الفنون عابرة لكل الحدود ولغة لها سحرها وعالمها الخاص تجلي ذلك في عروض الفرقة التي جاءت ضمن برنامج فني متنوع تضمن لوحات من الباليهات المصرية والعالمية.