مصر | "كنت عارفة بمكان الدهب والفلوس".. التحقيق مع خادمة لسرقتها منزل مدير شركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت عارفة بمكان الدهب والفلوس".. التحقيق مع خادمة لسرقتها منزل مدير شركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من "م. ع. ل"، 44 سنة، مدير شركة يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (جنيه ذهب، 2 سبيكة تزن 50 جراما عيار 24) مبلغ مالي 40 ألف جنيه ـ من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين طرف المجني عليه والمترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليه "خ. غ"، 19 سنة، ومقيمة ـ دائرة قسم شرطة المطرية.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة وإلقاء القبض عليها.
وبمواجهتها بالتحريات والمعلومات أيدتها، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليه بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية بمسكنه خططت لسرقتها، وفي سبيل ذلك استغلت عدم تواجد المجني عليه بالشقة محل البلاغ واستولت على المسروقات، وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه بمسكنها المُستولى عليه وأقرت بقيامها بالتصرف في المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلها "سيىء النية" بمبلغ مالي 78 ألف جنيه، وإنفاقها المبلغ المالي على متطلباتها الشخصية.
وأمكن ضبط الأخير وبحوزته سبيكة وجنيه ذهب المستولى عليهما وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة أيدها وأقر بقيامه بصهر السبيكة الثانية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.