مصر | "كنت عارفة بمكان الدهب والفلوس".. التحقيق مع خادمة لسرقتها منزل مدير شركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت عارفة بمكان الدهب والفلوس".. التحقيق مع خادمة لسرقتها منزل مدير شركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة مصر القديمة، التحقيق مع خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية و40 ألف جنيه من منزل مدير بإحدى الشركات الخاصة، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من "م. ع. ل"، 44 سنة، مدير شركة يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (جنيه ذهب، 2 سبيكة تزن 50 جراما عيار 24) مبلغ مالي 40 ألف جنيه ـ من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.