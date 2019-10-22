مصر | المشدد 10 سنوات لصيدلي ومساعده لتزويرهما أوراقا رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لصيدلي ومساعده لتزويرهما أوراقا رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة الرابعة، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لصيدلي وأحد مساعديه، لاتهمامهما بالتزوير واستعمال إيصالات أمانة واصطناع توكيل رسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين أحمد عمرة وجمال رحماني بسكرتارية محمد عطية.

وترجع وقائع القضية إلى أن المجنى عليه ويعمل صيدلي على خلاف بصيدلي آخر ومساعديه بسبب اتهام الأول للثاني بالتلاعب في مستندات بعض الأدوية وتبديد مبالغ مالية خاصة بالصيدلية وقد فوجىء الصيدلي المجني عليه بقوة من أفراد شرطة تنفيذ الأحكام تحضر إليه وتلقى القبض عليه لتنفيذ عدة أحكام في السجن صادرة ضده، ولما استفسر المتهم عن تلك الأحكام تبين أن الصيدلي المتهم ومساعده قد قاما بالاشتراك معا في تزوير 4 إيصالات أمانى بمبالغ مالية كبيرة نسب صدورها إلى الصيدلي المجني عليه بإدعاء أنه قد حصل على مبالغ مالية من المتهم الثاني مساعد الصيدلي المتهم االأول بتسليمها لشقيق الأخير إلا أنه بدورهما لم يسلمها ولما علم الصيدلي المجني عليه بنشر تلك الإيصالات قرر أنه لم يحرر أي إيصالات لصالح المتهم الثاني وأنها مزورة عليه انتقاما منه لخلافه السابق مع المتهم الأول واتهامه له باتهامات سابقة بالتبديد.