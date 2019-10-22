مصر | "في 10 أيام".. مداهمة أوكار تجار المخدرات بإمبابة.. وضبط 13 كيلو حشيش وهيروين

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة بورود معلومات أكدتها التحريات للملازم أول محمد ماهر الضابط بوحدة مباحث، مفادها قيام "عمرو.ق.ا.ن"، 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته 24 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، فرد خرطوش روسي عيار 7.62*39 مم، طلقة من ذات العيار، هاتف محمول، مبلغ 800 جنيه.

140 لفافة هيروين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على واحد من تجار الهيروين بمنطقة إمبابة، وبحوزته على 140 لفافة هيروين، بعدما وردت معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام "فتحي. إ. ح"، 39 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم بمسكنه، سبق اتهامه في 3 قضايا ( سرقة، سلاح ناري، ضرب ) أخرهم " ضرب " بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتقنين الإجراءات القانونية والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية لضبطه تمكنت القوات من القبض عليه وبحوزته 140 لفافه تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 250 جراما، هاتف محمول، مبلغ مالي 5415 جنيها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

8 كيلو استروكس

وداهم رجال مباحث الجيزة وكرا لتصنيع الاستروكس المخدر، بمنطقة إمبابة، وعثر بداخله 8 كيلو استروكس، وذلك بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، مفادها قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة القسم، بالاتجار في مخدر الإستروكس على نطاق واسع متخذين من مسكن أحدهما مكانًا لتصنيع المخدر، وبالتأكد من المعلومات، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتم استهدافهما وتمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 8 كيلو جرام، 500 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة فى تصنيع مخدر الإستروكس، فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

610 ألف جنيه

كما أحبط رجال مباحث الجيزة، ترويج كيلو ونصف حشيش بمنطقة إمبابة، بعد ضبطهم بحوزة "أحمد.م.م.ع"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم الوراق، أشرف.م.ع.ا، 42 سنة، عامل مقيم شارع الوحدة، دائرة قسم شرطة إمبابة، وذلك حال ترددهما على شارع الوحدة، بنطاق القسم كما عثر بحوزتهم على 610 ألف جنيه، 2 هاتف محمول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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5 آلاف قرص مخدر

ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على واحد من أكبر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة، وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر، سلاح ناري، وذلك بعد ورود معلومات الرائد محمد بهاء، مفادها قيام هادي. ا.ع. ا، 20 سنة، مقيم عمر بن الخطاب، بنطاق قسم الوراق، بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعقب تأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة المعلومات، وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، تمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة من القبض عليه حال استقلاله سيارة ماركه تيجو فضى اللون، وعثر بحوزته على 5100 قرص ترامادول مخدر، بندقية خرطوش، 4 طلقات من ذات العيار.

4 قطع كبيرة من جوهر الحشيش

وألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث القسم، القبض على "كريم. غ. م. ك"، 28 سنة، عاطل السابق اتهامه في 6 قضايا (قتل، مخدرات، سرقة، ضرب) أخرهم رقم 250272018 جنح القسم "مخدرات " وبحوزته 4 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو، هاتف محمول، فرد خرطوش، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي 64 الف و500 جنيه.

493 لفافة ورقية تحوي الهيروين

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام كل من "محمد. ج. م"، 29 سنة، عاطل، "إسلام. ع.ا"، 32 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 3 قضايا ضرب أفضى إلى موت، اتجار مخدرات، شروع في قتل أخرهم (ضرب أفضى إلى موت )، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، أعدت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، مأمورية لضبطهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 493 لفافة ورقية تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت 490 جرام، فرد خرطوش محلي الصنع، 2 طلقة من ذات العيار، 2 هاتف محمول، مبلغ 3450 جنيها، وتم التحفظ على المضبوطات واقتيادهما إلى ديوان القسم.

