مصر | النيابة تنتدب الطب الشرعي في واقعة جثة طفلة حديثة الولادة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتدب الطب الشرعي في واقعة جثة طفلة حديثة الولادة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من أهالى منطقة بولاق الدكرور، يفيد العثور على جثة طفلة بمقلب قمامة. بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من أهالى منطقة بولاق الدكرور، يفيد العثور على جثة طفلة بمقلب قمامة. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفلة حديثة الولادة، ولا توجد بها إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة حديثة الولادة ملقاه في مقلب قمامة بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وكتابة تقرير واف عن الواقعة، فيما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.