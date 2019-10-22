مصر | بـ"النقاب".. سقوط عامل سرق 33 ألف دولار من مقر شركة بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"النقاب".. سقوط عامل سرق 33 ألف دولار من مقر شركة بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الموسكي أثناء مرورها بشارع الجيش بدائرة القسم، في إحدى السيدات ترتدي الزي النسائي "نقاب" وباستيقافها قامت بالعدو هربًا.

وبتتبع خط سير هروبها وبضبطها تبين أنه شخص يرتدي النقاب ويدعى "م.ر.ج"، 26 سنة، عامل بمكتب للاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3548 لسنة 2017م الزاوية الحمراء " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 472017م، وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي 33 ألف دولار، 100 ألف جنيه.

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل المكتب عمله، وأقر بأنه نظرا ً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ مالك المكتب محل عمله بمبالغ مالية كبيرة داخل المكتب فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح المكتب وبتاريخ اليوم استغل عدم تواجد العاملين وتوجه للمكتب مرتديًا زيا نسائيا "نقاب" حتى لا يمكن التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة وتمكن من دخول المكتب مستخدما المفتاح المصطنع وسرقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء صاحب المكتب محل الواقعة اتهمه بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

