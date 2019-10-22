أخبار مصر | مصر تستضيف الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدًا، الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الاسلامية، والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام، في الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري؛ حيث تتناول الاجتماعات دور إذاعات القرآن الكريم في نشر قيم الوسطية والتسامح، وتُعقد بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

ويفتتح الجلسة حسين زين رئيس الهيئة، ويُلقى كلمة تتضمن دور الوطنية للإعلام في نشر قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر، والتصدي للمغالاة والتطرف.

وكان حسين زين قد وجه القطاعات المعنية بالهيئو الوطنية للإعلام، بتسهيل وتوفير كافة الإجراءات والإمكانات اللازمة لعقد الاجتماعات بماسبيرو، والقيام بالتغطية الإعلامية لها.

ويشارك بالاجتماعات، مؤسسات دينية مصرية، منها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، كما يحضر الجلسة سالم ولد بوك المدير العام لاتحاد الإذاعات الاسلامية، وغادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة باليونسكو.