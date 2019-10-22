أخبار مصر | معهد "معتمد" يحتفل بتخريج 59 طبيبا بدبلوم التعليم الطبي والتغذية الإكلينيكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" يحتفل بتخريج 59 طبيبا بدبلوم التعليم الطبي والتغذية الإكلينيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بتخريج 47 طبيب من الدفعة التاسعة بدبلوم التغذية الإكلينيكية، و12 طبيب بالدفعة الثالثة بالدبلوم المهني فى التعليم الطبي، وذلك يوم الخميس 24 أكتوبر بمقر المعهد بالأزبكية.

يحضر الحفل الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عبد الرحمن كامل، أمين المعهد، والدكتور عمرو مطر، رئيس المجلس العلمي لدبلوم التغذية الإكلينيكية، والدكتور مجدى خليل، رئيس المجلس العلمي لدبلوم التعليم الطبي، بالإضافة للسادة أعضاء المجالس العلمية للدبلومتين، كما يشارك فى الحفل أسر وعائلات الخريجين.

ويتعاون المعهد العربى "معتمد" مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية فى تقديم بعض الدبلومات ومنها دبلوم التغذية الإكلينيكية الذى يقام بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية والجمعية المصرية للتغذية الإكلينيكية ويمثل أحد أقوى الشهادات العلمية المتخصصة فى هذا المجال.

ويهدف المعهد من خلال هذه الدبلومات وغيرها من البرامج المهنية إلى الارتقاء بالمستوى المهني للأطباء والعاملين فى المجال الصحى بالوطن العربى وإكسابهم المهارات العملية اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة ومهنية.

ويعتبر المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو الرائد في مجال التدريب والتعليم المهني للعاملين بالمجالات الطبية، وهومن أوائل المعاهد العربية المتخصصة فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية غير الأكاديمية، حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة، وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 5000 خريج من الأطباء والعاملين فى المجالات الصحية المختلفة بجمهورية مصر العربية والدول العربية.