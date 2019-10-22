أخبار مصر | عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الآن، حالة من الطقس السيء، وسقوط أمطار خفيفة على عدد من المحافظات، كما شهدت القاهرة والجيزة هطول أمطار محدودة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وحذر خبراء الطقس بضرورة اتباع درجات الحرارة وحالة الطقس أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها الهيئة بشأن حالة الطقس أولًا بأول.

وعن موجة الطقس السيئة، حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات خاصة المواطنين بضرورة توخي الحذر خاصة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة "الظاهرة الخطيرة"، التي تضرب مصر، موجهًَا تحذيرًا عاجلًا بضرورة اتباع نصائح الإدارة العامة للمرور.

تحذيرات عاجلة ومهمة للمواطنين بشأن موجة الطقس السيء

من جهتها، طالب مصدر في وزارة الصحة، المواطنين مع التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأشار إلى ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

- نصائح مهمة للمواطنين بشأن حالة الطقس

وطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- حالة الطقس اليوم في مصر

كما قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار خبراء الطقس إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.