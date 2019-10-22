أخبار مصر | السفير البريطاني: قوة الأمن سر عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ

وأكد جيفري خلال لقاء مع محرري الملف السياحي اليوم بمقر وزارة السياحة، أن قوة الأمن والأمان التي تشهدها مصر هي سر عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.

وتابع أن هناك كثير من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر قائلا: مبروك لمصر على عودة الطيران إلى شرم الشيخ.

يذكر أنه أبلغت الحكومة البريطانية، شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ.

ومن جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالقرار البريطاني لاستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، قائلة مبروك لمصر عودة الرحلات إلى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما المضي قدما نحو آفاق ارحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.

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وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.

وأكدت وزيرة السياحة على أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني ليس إلى شرم الشيخ فحسب ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف للسائح البريطاني من زيارة المقصد المصري.

وأضافت أن قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، مشيرة إلى إشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.