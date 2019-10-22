أخبار مصر | وزير الأوقاف: تكليفات من الرئيس بدعم الدعاة والأئمة وزيادة رواتبهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: تكليفات من الرئيس بدعم الدعاة والأئمة وزيادة رواتبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة في الوقت الراهن تعد مشروعي قانون لتكملة قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة تدرس أيضًا تقديم المشروعين لمجلس النواب لتحديد صرف أموال الوقف وفقا لما أقره الواقفين، مؤكدًا أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتم بمقتضاه منح وزارة الأوقاف 200 مليون جنيه لصرفها على الأسر الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية وفقا لما هو مدرج بالوزارة، مُذكرًا أن الوزارة قامت بالعمل بتأثيث 1000 منزل في القرى الأكثر فقرًا بمبلغ 30 مليون جنيه، كما تم تخصيص 200 مليون جنيه في بناء المدراس بالقرى الأولى بالرعاية ويأتي هذا الأمر في ضوء الدور المجتمعي للوزارة.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عوائد وزارة الأوقاف خلال الـ 5 سنوات المقبلة لن تقل عن 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية هي الهيئة الوحيدة في مصر التي تبيع الأراضي للنفع العام أو الشقق السكنية بدون فوائد لمدة 3 سنوات، مُضيفا أنه حال تظلم أي مواطن أو مؤسسة من تقييم قيمة الأرض المستبدلة، فإنه على المواطن أو المؤسسة التقدم بتظلم ودفع المصاريف الخاصة باستقدام جهاز الخدمات الحكومية وشركتين من الشركات الخاصة بالتقييم والتي تكون مسجلة بالبنك المركزي لهذا الغرض.

وقال وزير الأوقاف، إنه استجاب لتوصيات لجنة الشئون الدينية بالبرلمان فيما يتعلق بخطباء المكافأة، وحصرت الوزارة عددا كبيرا منهم وتم تسويتهم إلى درجة إمام، فضلًا عن أن الوزارة رفعت مكافأة الخطبة لأستاذ الجامعة من 60 جنيها إلى 250 جنيها، أي 1000 جنيه في الشهر، وهو ما زود قائمة أساتذة الجامعة الراغبين في إلقاء الخطبة، مؤكدًا أن الوزارة رفعت قيمة الخطبة أيضًا لخطباء المكافأة إلى 100 جنيه، حتى يصبح رقم مقبول بالنسبة لخطباء المكافأة، مُشيرًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الدعاة والائمة وزيادة رواتبهم خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، إنه تم تخصيص 430 مليون جنيه لعمارة المساجد، وتثبيت 690 موظف بوزارة الأوقاف من عاملي المكافأة الشاملة وتسويتهم.

